’Koningshuis mag best wat kosten!’

Toegegeven, het was zaterdag tamelijk rustig onder de reageerders op de Kwestie. Wellicht allemaal te druk met de vrijmarkt, of nog aan het bijkomen van de Koningsnacht? Toch geeft het stroompje aan reacties een tamelijk goed beeld van de mening van de Telegraaf-bezoeker. En die is overwegend koningsgezind.

Zeker, het onderzoek van Ipsos wees uit dat van de jongeren nog maar 55 procent voor het koningshuis is, maar dat is nog steeds meer dan de helft, zo merken lezers op.

Grootste struikelblok? De kosten van het Koninklijk Huis.

Waar het bedrijfsleven de invloed van de koning op buitenlandse zakenreizen van onschatbare waarde vindt, getuige de opmerking van VNO-NCW-baas Hans de Boer, heeft de burger dat gevoel veel minder. V/dveer40 zegt daarover: „In feite draagt Willem-Alexander niets bij aan onze economie. Velen zullen natuurlijk roepen dat hij voor goodwill zorgt als hij bij een banket aanzit bij een of ander staatshoofd, maar of dit werkelijk zoden aan de dijk zet is twijfelachtig.”

"Ik geloof er niks van dat een republiek met president goedkoper zou zijn"

Lisa de Leeuw van de jongerenafdeling van de SP is dus niet de enige die vindt dat er (te) veel belastinggeld naar Willem-Alexander, Maxima en de prinsessen gaat. M.Spoor30189 vindt dat ook: „Koningshuis is iets van de middeleeuwen. De hele familie leeft op kosten van de belastingbetaler. Werken? Lintjes doorknippen, feesten, diner hier en daar, eigen vliegtuig, diverse auto’s , bewaking, personeel voor van alles en nog wat. (…) Weg met deze onzin en enorme geldverspilling.”

Goed, het kost dus wat. En wat kost het alternatief? Niet iedereen vindt het koningshuis namelijk te duur. Pemarja518: „Wat de kosten betreft, ik geloof er niks van dat een republiek met president goedkoper zou zijn. (…) Je moet er toch niet aan denken om een president Wilders of Klaver of Marijnissen te hebben. Doe mij maar W-A en Maxima!” Dat denk Bartje58 ook: „Alsof de kosten minder zullen zijn als wij hier een president hebben. Ook Macron heeft een ambtswoning/paleis en een hoop personeel.”

Dus, stop maar met zaniken over de kosten, zeggen velen. Gerardvantol meent: „Wat nu mekkeren over de kosten. Kijk eens naar de VS! De president kost minstens net zo veel, een jaar lang veel geldsmijterij vanwege verkiezingen en dan nog de levenslange beveiliging van de oud-president. Ik vermoed dat dan de totale kosten vele malen hoger zijn dan die van ons koningshuis.” Dat zou best kunnen, zegt ook Ruud, Frankrijk: „Argumenten tegen ons huidige systeem worden veelal genoemd als ’de kosten’ en ’het heeft niets met democratie te maken’. Daar is iets voor te zeggen, maar als we een praktische stelling innemen, zien we dat we het nog niet zo slecht doen.”

"Kijk maar naar de Duitsers; die zijn jaloers op ons"

De kosten wegen volgens velen lang niet op tegen het aanzien dat ons land nog altijd dankzij de Oranjes geniet. Jack Hollanda: „Het koningshuis opent deuren en geeft Nederland toch dat beetje extra. Kijk maar naar de Duitsers; die zijn jaloers op ons en berichten altijd vol lof over de Oranjes.”

Waarom dan toch die minder populariteit onder jongeren? „Krakkemikkig onderwijs!” zegt Maarten Hoogvliet: „Van de socialisten moest ons onderwijs op de schop en werd er weinig meer aan vaderlandse geschiedenis onderwezen en schafte men het traditionele gevoel over onze Oranjes af. Geen of weinig oranjefeesten meer op scholen, bijvoorbeeld. Later zullen zij begrijpen dat de monarchie in Nederland voor haar bewoners een toegevoegde waarde is.”

"Je hoeft niet voor de monarchie te zijn, om Koningsdag te vieren!"

En Berexstone zegt: „Om als koningshuis bij jongeren populair te worden moeten prinsen en prinsessen in de picture staan. Al dan niet in de schandaalpers na uit de hand gelopen avondjes en nachtjes stappen, of vakanties op zonnige stranden of op luxe jachten waar ze gespot worden met leeftijdgenoten van andere vorstenhuizen.”

Goed, voor of tegen, het is vandaag toch maar Koningsdag. En, zo zegt een reageerder: „Je hoeft niet voor de monarchie te zijn om Koningsdag te vieren!”

Het slotwoord is deze week voor Maria.k: „Het is feest, hou op te zeiken!”