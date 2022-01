Brief 1 ’Arme AOW’er kan niet verhuizen’

Maar nu wat anders. Van de ouderen die een (te) grote koopwoning hebben wordt min of meer verwacht dat zij de woning verkopen om de woningmarkt uit het slob te trekken. Dat is nu voor veel senioren al niet haalbaar, omdat de hypotheek op de kleinere woning vaak veel hoger is dan de hypotheek op hun huidige woning. Als de AOW wordt losgekoppeld, kan een oudere zeker nooit meer verhuizen, want daar is dan zeker absoluut geen geld meer voor. Heeft het kabinet daar wel eens over nagedacht?

Nancy de Boer

