Zonnepaneel op westen voordeliger

Op dit moment gaat dat perfect: de overgebleven energie van de ochtend kan in de middag gebruikt worden (en nu zelfs ook in een andere maand, ideaal voor de winter).

Echter, zodra de saldering (deels) vervallen is, wordt de overgebleven ochtendstroom tegen laag tarief ’verkocht’ aan de netwerkleverancier en moet je datgene wat je een paar uur later nodig hebt tegen hoog (plafond) tarief inkopen. Je kunt dus beter een deel van de effectievere ’oost panelen’ naar het minder effectieve westdak verplaatsen: levert minder stroom op, maar is voor je eigen portemonnee wel goedkoper. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? De salderingsregeling moet mijns inziens hierop aangepast worden. (

NB: er was sprake van dat salderen per jaar teruggebracht zou worden naar salderen per maand. Dat was op 100% basis. Het is onduidelijk wat daar nu mee gaat gebeuren nu het salderengspercentage afgebouwd gaat worden.

Hans Borgonjen