’Tijd voor ander asielbeleid’

Staatssecretaris Broekers-Knol neemt alleen ad-hoc beslissingen en heeft samen met de regering geen duidelijke visie. Ze verschuilen zich achter internationale verdragen. De toewijzing van gemeenten die opvang moeten verzorgen is bijna dictatoriaal. Iedereen kan zich aanmelden voor asiel en veel gelukzoekers kunnen niet uitgezet worden. Ook de veiligheid voor omwonenden van asielcentra voor veiligelanders komt in het geding. Onze regering heeft niets geleerd van de wantoestanden in 2015. Andere EU-landen zoals Denemarken hebben wel een duidelijke visie. Neem daar een voorbeeld aan.

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela