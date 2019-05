Bijna genekt door drie stemmen te kort

Wat uit had kunnen lopen op een gigantische blunder, liep uiteindelijk met een sisser af in het Europarlement. Met drie extra stemmers hadden we de stemming over het idiote Europese voorstel om uitkeringsfraude van Oost-Europese werknemers heel gemakkelijk te maken, van de agenda kunnen halen. Een dag later kwamen de Europarlementariërs na publicaties in De Telegraaf toch wél opdraven, waardoor ze een inhoudelijk besluit hierover toch uit wisten te stellen.