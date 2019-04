’Pas dom foutje in overheidssyteem aan’

Een persoon die zijn/haar fractie verlaat of de fractie wordt uitgezet, kan gewoon blijven zitten. Zijn of haar stem blijft even zwaar en ook de uitbetaling blijft doorgaan.

Waarom wordt die de regeling niet aangepast? Wie de fractie verlaat, vrijwillig of gedwongen, verlaat in principe ook de kamer. Had de persoon bij de verkiezingen voldoende voorkeurstemmen behaald, dan mag hij blijven.

Had de persoon niet voldoende voorkeurstemmen dient hij te vertrekken. De vrijgekomen zetel wordt NIET ingenomen door een ander. Het aantal zetels is dan dus niet meer hetzelfde, maar telt één zetel minder.

F. Heeffer, Uden