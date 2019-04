Brief 2: ’Beter minimale straffen verhogen’

Minister Grapperhaus wil heftige bedreigingen aan het adres van privépersonen een halt toeroepen door de maximale celstraf daarop te verhogen. Het zou beter zijn in plaats van de maximale de minimale straffen te verhogen.

Heel veel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in de rechtelijke macht en er heerst een groeiende onvrede, met kans op escalatie. Als voorbeeld: de lagere straf in de uitspraak afgelopen vrijdag voor de doodrijder uit Loosdrecht. Wat kan het ouders en vele andere mensen schelen of er nou wel of geen sprake is van een straatrace?

Marcel Rits

