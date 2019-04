Brief 1: ’Het is de rechter die strafmaat bepaalt’

Minister Grapjeshuis wil de wet aanscherpen en de bedreigers van oa. burgemeesters zwaarder straffen. Hij wil de maximumstraf verhogen van twee naar drie jaar. Echter deze minister vergeet dat het de (linkse) rechters zijn die uiteindelijk de strafmaat vaststellen en ruim kunnen variëren of afwijken van dit maximum.

Dit zagen we vorige week ook weer in een uitspraak waarbij een illegaal van de groep We Are Here, uit de vrije republiek Amsterdam, wordt veroordeeld voor een poging tot inbraak en het vernielen van een toegangsdeur. Hij kreeg daarvoor opgelegd, schrik niet: drie dagen gevangenisstraf en een voorwaardelijke geldboete van 150 euro.

Dit laatste zal hij nooit kunnen betalen want hij heeft namelijk geen inkomen!

F. Heeffer, Uden

