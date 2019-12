’Levenslang voor Taghi’

Het is er dan toch nog van gekomen. Nederlands gevaarlijkste gangster en topcrimineel Ridouan Taghi is in Dubai opgepakt en opgesloten in afwachting van zijn uitlevering. Waarmee onze politie met al haar know-how een geweldige prestatie van formaat heeft geleverd.

Die verdient daarmee een enorme pluim in deze voor hen toch barre tijden van kritiek en personeels schaarste. Taghi zat hoog in de criminele boom. Maar wie hoog wil reiken kan diep vallen.

En dat is nu dan ook gebeurd. Met alles wat er over hem geschreven en gezegd is lijkt een levenslange gevangenisstraf voor hem onontkoombaar.

Tegen de tijd dat hij tegen de zeventig jaar loopt zal er dan ergens een eerste toetsmoment komen voor een eventuele invrijheidsstelling. Een hele geruststelling. Van topcrimineel naar loser van het jaar. Het kan dus verkeren!

Jan Muijs, Tilburg