’Demonstreren helpt niet’

Tijdens het bezoek van onze koning aan Amersfoort werden we vergast op een optreden van actievoerders van Extinction Rebellion. Een van oorsprong Britse organisatie die de aandacht wil vestigen op het klimaatbeleid. Natuurlijk weer naäperij, want om zelf met iets origineels voor de dag te komen, kunnen wij nu eenmaal niet.

Het was ook nu weer een groepje ’ongeregeld’ dat al eerder in den lande voor ophef had gezorgd door vernielingen en verkeersblokkades. Ditmaal bleef het rustig. Het koude water en de overal aanwezige politie zorgden daar wel voor.

Bij demonstraties moet ik ook altijd denken aan de auteur Rinus Ferdinandusse. Wie kent hem nog? Eens sprak hij de gezegende woorden: Laat ze toch demonstreren. Ze komen er vanzelf wel achter dat het niets geholpen heeft. En zo is maar net!

Jan Muijs, Tilburg