Ik werk in de verpleging en moet 's ochtends altijd op tijd zijn. Ik had vorige week een lekke band en Nobel was bereid mij te helpen. Ik kon er op wachten terwijl hij meteen de band ging vervangen! Hulde voor deze service.

Ina Schoonhoven

