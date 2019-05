Uitslag Stelling: Drugsaanpak een lachertje

Lachgas valt sinds 2016 onder de Warenwet in plaats van onder de Geneesmiddelenwet en sindsdien is het gebruik van de partydrug legaal en het gebruik ervan explosief gestegen. Tachtig procent van de respondenten vindt dat zorgelijk. Zij denken dat het middel lang niet zo onschuldig is als het lijkt en dat gebruikers de gevaren van lachgas onderschatten. „Het is vooral ’hot’ bij minderjarigen. Zij kunnen er ook makkelijk aankomen en het is goedkoop. Het effect is maar enkele seconden tot een minuut. Daarom gebruiken ze het overmatig.” Een ander waarschuwt: „Op de lange termijn kan het zorgen voor een tekort aan vitamine B12 en neurologische klachten veroorzaken”.

Ook klinkt in de reacties bezorgdheid over het gebruik in het verkeer. Het is opvallend hoeveel respondenten hier ervaring mee hebben. „Als autoberger maak ik diverse ongevallen mee waar lachgaspatronen bij tevoorschijn komen, zelfs hele cilinders met lachgas zijn al geen uitzondering meer”, schrijft iemand. Een ander vertelt: „Mijn man is op de fiets door gebruikers van lachgas in een auto aangereden, met niet alleen materiële schade maar ook lichamelijk en geestelijk letsel.”

Daarnaast ergeren velen zich aan de gebruikte patronen die op straat worden achterlaten. „Hier liggen elke dag dozen vol gebruikte capsules op de stoep, in het gras en op bankjes.” En dan die ballonnen... „Amsterdam staat deze ballonnen in de goot gewoon toe, maar een ballonnetje in de lucht is schadelijk.”

Velen hameren op het belang van goede voorlichting. „Voorlichting begint bij de ouders! Ga in gesprek met je kinderen en hoor wat er in ze omgaat. Verbieden daagt uit.” Maar een ouder zegt: „Ik probeer wel voorlichting te geven maar heb er zelf ook geen verstand van. Eruit die rotzooi.”

Een minderheid van 17 procent is tegen een verbod op lachgas. „Lachgas is een product dat wordt misbruikt als drug. Je kunt ook lijm snuiven, dan kun je alles wel verbieden”, vindt er een. Anderen denken dat een verbod niet helpt omdat het dan gewoon illegaal wordt verkocht.

De tegenstanders van een verbod denken dat lachgas redelijk onschuldig is in vergelijking met andere drugs. Zij vinden dat af en toe een ballonnetje lachgas moet kunnen. „Ik heb het regelmatig gedaan”, bekent een respondent, „maar je moet het met mate doen, zoals met alles”. Een andere gebruiker die een à twee keer per week een ballonnetje neemt zegt: „Ik weet mijn grens en ga daar heel secuur mee om. Door idioten, die niet de regels in acht nemen, wordt er weer een zalig recreatief genot om zeep geholpen!”

In Amsterdam moest de ambulance zaterdag tientallen keren uitrukken voor feestgangers die onwel waren geworden door lachgas. Volgens een respondent hadden deze gebruikers daarnaast overmatig alcohol genuttigd. „Een heel foute combinatie.”

Het gros (85%) vindt dat de rekening bij problemen met lachgas en/of overmatig alcoholgebruik bij de gebruiker moet worden gelegd. „Zodra je mensen in de portemonnee raakt, laten ze het de volgende keer wel uit hun hoofd.”