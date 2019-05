’Oppassen met monument’

In zag een foto in de krant (Tel. 30/4) van het reinigen van ons Nationaal Monument op de Dam, hetgeen tot mijn verbazing gebeurt met een hogedrukspuit. Dit is zeer onverstandig omdat de beschermlaag nu wordt beschadigd, maar ook steeds meer details van het fraaie beeld zelf verdwijnen. Maak liever het beeld twee of drie keer per jaar handmatig schoon met stoom. Ik mag toch aannemen dat de extra kosten hier geen probleem mogen zijn.

Piet Rietveld, Edam