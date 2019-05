’Kamp Westerbork was beslist geen azc’

Mijn moeders familie (Joods) is in WO2 naar Westerbork gedeporteerd en vastgezet zoals in een gevangenis en niet veel later op transport gezet naar de vernietigingskampen. Geen azc-taferelen waar mensen in en uit kunnen lopen en met zakgeld en of van een uitkering boodschappen kunnen doen.

Mijn moeder zelf heeft ondergedoken gezeten in Friesland en was een vluchteling, dus zou een sponsorloop net zo goed kunnen worden georganiseerd vanuit Friese en/of Limburgse dorpen waar de meeste onderduikers (vluchtelingen) zaten.

Joute Meinema, Naarden