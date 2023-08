’Kieskringen NSC strategisch bepalen’

Pieter Omtzigt blijft in de politiek en begint een nieuwe partij. Hij geeft aan dat hij deze verkiezingen niet de grootste partij wil worden en daar kun je - gezien zijn burn-out verleden - niet meer dan begrip voor hebben.

Nu gaan er geluiden op dat hij niet in alle kieskringen mee zou doen, maar krijgt dat wel een wenselijk en eerlijk effect? De geografische locatie van Nederlanders heeft duidelijk invloed op stemgedrag.

Als Pieter bijvoorbeeld alleen in Overijssel en Drenthe mee zou doen, zullen nagenoeg al zijn zetels afkomstig zijn van BBB. Dit betekent netto dat er minder politieke invloed uitgeoefend kan worden vanuit deze provincies en naast dat dit niet erg strategisch voor brede vertegenwoordiging vanuit de provincie is, geeft dit ook een oneerlijke verdeling.

Daarom wil ik graag een oproep aan Pieter Omtzigt doen. Als Nieuw Sociaal Contract in ieder geval ook in de provincies Utrecht, Limburg en Noord en/of Zuid-Holland meedoet, dan hoeven alle zetels niet van zijn Overijsselse collega’s van de BBB te komen. Pieter staat immers voor eerlijkheid, openheid en rechtvaardigheid binnen de politiek. Het zou hem sieren als hij dit ook uitdraagt in zijn strategie.

Ken Beimer, Oldenzaal