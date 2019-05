Uitslag Stelling: Strafmaat te vriendelijk

In de strijd tegen rondtrekkende roversbendes komt het Openbaar Ministerie vanaf morgen met een aangescherpte strafvorderingslijn. Lieden, veelal uit het voormalig Oostblok, die zich in groepsverband bezighouden met berovingen, inbraken en zakkenrollerij wacht een forse strafeis en zouden niet langer moeten wegkomen met een voorwaardelijke celstraf of taakstraf.

„De straffen kunnen niet hoog genoeg zijn voor dit soort tuig. Ze komen proletarisch winkelen en verdwijnen weer. We praten er al jaren over, maar er gebeurt niets”, stelt een deelnemer. En: „Nu is het vaak een voorlopig strafje hier, een taakstrafje daar. Boetes betalen ze niet want van een kale kip kun je geen veren plukken. Criminelen lachen zich te barsten. Daarom komen ze allemaal hierheen.”

Justitie wil de strafeisen ophogen; ter afschrikking, maar ook om verdachten langer in voorarrest te kunnen houden. „Nu staan ze vaak na een paar uur weer buiten en maken af waar ze aan begonnen zijn. Voorarrest tot aan de zittingsdatum en dan nog een paar jaar cel eroverheen.”

„Ik lees dat er jaarlijks 2 miljard schade is, ouderen die halfdood geknuppeld worden, het is om je te schamen dat we dit laten gebeuren”, vindt een deelnemer. „Bandieten die ons land en onze burgers teisteren moeten veel harder worden aangepakt.”

Sowieso klinkt in de reacties de roep om zwaardere straffen. Liefst 94% vindt de huidige strafmaat vaak te laag. „En als criminelen al een keer wat langer moeten zitten, komen ze na verloop van tijd vervroegd vrij.” Een ander: „Ik denk meer aan kort, maar wel hevig straffen. Dus geen luxe cellen en andere voorrechten, maar een betonnen bed en hooguit een uurtje luchten.”

„Sinds decennia is bekend door onderzoek dat langer straffen geen nut heeft”, stelt echter ook iemand. „Meer blauw op straat en een hogere pakkans werken wel. Gooi de grenzen dicht.” Behalve voor ’mobiel banditisme’ zien stemmers graag dat deelname aan een criminele organisatie en het bedreigen van ambtsdragers en hulpverleners zwaarder worden bestraft. Ook plegers van zware verkeersdelicten moeten lang(er) achter de tralies. „Recentelijk die straffen voor de twee doodrijders van Fleur, dat is toch verschrikkelijk.”

„Ja, ik denk dat een hogere strafeis helpt, maar de rechters wijken daar vaak van af”, constateert een respondent. „De rechter vindt altijd verzachtende omstandigheden.”

„Het zijn straféisen”, benadrukt iemand. „Het is nog maar de vraag wat de rechters gaan doen. Die hebben meer aandacht voor de daders dan de slachtoffers. Rechters zijn altijd van die linkse figuren die iedere realiteitszin missen. Minister Grapperhaus grijp in, haal de bezem door justitie!”

„Zwaarder straffen helpt niets, zolang de pakkans niet omhoog gaat”, klinkt het. „De simpelste wetten en regels worden al niet eens gehandhaafd. Geen agent te zien en als je ze al ziet, treden ze niet op.”

„Keihard straffen werkt wél”, meent een ander. „Nederland is slap en soft, alles kan en mag. Waardeloos! Ik vertrek.”