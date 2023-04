Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Planning nodig op bijzondere dagen

Door Kamran Ullah Kopieer naar clipboard

Het is 29 april, de internationale dag van de dans. Mogelijk was het u ontgaan. Toch bestaat de kans dat u het wel degelijk wist. Veel media grijpen dit soort ’dagen van’ immers aan om er aandacht aan te besteden, ook bij ons komt dit voor. Belangenclubs zijn doordrongen van dit fenomeen en lanceren de laatste jaren nog meer ’dagen van’ om zo een vast jaarlijks moment te creëren om hun zaak in de schijnwerpers te zetten.