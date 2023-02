Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe kun je de democratie redden met watjes die jankend weglopen?

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Zelfs met de provinciale verkiezingen in aantocht kunnen regerende partijen niet afzien van hun kiezersdedain. Goed luisteren naar burgers is er niet bij. Zelfs in campagnetijd dringt het besef niet door dat iedereen in de politiek zijn positie te danken heeft aan ’de gewone man’ die stemt. En die aandacht vraagt voor reële problemen en misstanden. Dat kun je niet wegzetten als ’populistische onderbuik’, het gaat namelijk om iedereen die benadeeld wordt door politici die de democratische regels aan hun laars lappen.