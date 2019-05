Bij de dokterspost kreeg ik te horen dat ik eerste en tweedegraads verbrandingen had opgelopen. Dankzij mijn bril kon ik nog blijven zien, maar de brillenglazen waren onherstelbaar beschadigd. Ik belde mijn verzekeraar Interpolis en deed mijn verhaal. Jody van Loon stond mij perfect te woord. Een paar dagen later kreeg ik tot mijn grote verrassing een prachtig boeket bloemen. Deze medemenselijkheid is hartverwarmend! Interpolis, wees trots op uw medewerkers!

Hanny de Graaf, Lochem