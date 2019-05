Brief 1 ’Hogere strafeis heeft weinig nut’

Om mobiel banditisme door rondtrekkende criminelen te bestrijden, gaat het Openbaar Ministerie veel zwaardere straffen eisen.

Het is wederom stoere taal maar men vergeet dat na het eisen van zwaardere straffen door het OM en een uitspraak komt van een rechter. Laten nu vele Nederlanders het vertrouwen in deze schakel van de strafrechtketen hebben verloren. Zoals bekend mag de dader het proces in vrijheid afwachten. Deze tijd is vaak langer dan een jaar. Het komt vaak voor dat hiermee rekening wordt gehouden met de strafmaat.

Veel daders uit het buitenland laten verstek gaan bij de zitting en worden vertegenwoordigd door een advocaat op onze kosten, die soms nog in beroep gaat. Immers hij wordt toch wel betaald.

Na een veroordeling duurt het een lange tijd alvorens de veroordeelde moet gaan zitten, mits hij dan wel op komt draven. Met andere woorden het plan om zwaardere straffen te zullen gaan eisen, stelt voor deze rondtrekkende bandieten niets voor.

F. Heeffer, Uden

