Brief 2 ’Criminelen lachen om strafeisen’

Minister Grapperhaus en het Openbaar Ministerie verkondigen stoer dat er zwaarder gestraft zal worden in de toekomst bij ernstige bedreigingen en ernstige delicten gepleegd door Oost-Europese criminelen.

Als je voor het eerst in Nederland betrapt wordt voor het plegen van een overval of een diefstal dan krijg je een maand cel en ieder gepleegd delict daarna een verhoging van de straf met een maand. Ik kan mij voorstellen dat deze Oost Europese criminelen gierend van het lachen over de vloer kruipen net als alle criminelen in Nederland.

Nee, als Nederlands staatsburger die zich dagelijks probeert aan de wet te houden, heb ik het vertrouwen in onze bewindslieden en ons rechtssysteem al lang verloren. Rechters hebben meer aandacht voor de daders dan voor de slachtoffers. Veroordeelden en moordenaars eisen van alles en iedereen moet maar voor deze lieden rennen.

Herman de Jong, Alphen aan den Rijn

Stem op deze brief

Of op een van de andere inzendingen: