’Controle bij grens wel effectief’

Door de snelle toename van internationale misdaad is de herinvoering van strenge controles aan de grens uiteindelijk onvermijdelijk . Steeds meer landen doen dat, o.a. Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Zuid-Duitsland, binnenkort de UK en de voormalige Oostbloklanden.

Daartegen bestaat geen enkel juridisch of logistiek bezwaar als de staatsveiligheid van een soevereine staat in het geding is. De Europese Unie traineert dat bewust vanwege de angst dat het einde van Schengen uiteindelijk ook het einde van de EU zal betekenen. Grenssluiting zet een forse rem op het ’vrije verkeer’ tussen landen, maar voorkomt ook vrije doortocht van wapens, munitie, drugs, druggrondstoffen en mensenhandel, illegaliteit en de export van gestolen spullen.

Hoe moeilijk kan dat nu zijn voor onze politieke slappeknieën-elite om dat in te zien?

J. Vermeer