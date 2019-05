’Bijna-verdrinking maakt diepe indruk’

Als jongen van 9 jaar ging ik in de zomer dikwijls naar een zwembad in Roermond. Mijn moeder waarschuwde me keer op keer niet verder te gaan dan het 1.10-meterbad, omdat ik nog niet kon zwemmen!

Maar ik was zo gefascineerd door de capriolen die de oudere jongens in het 3-meterbad uithaalden vanaf de springplank, dat ik besloot dit van dichtbij te bekijken. Plotseling duwde iemand mij vanaf de rand in het diepe!

Niet kunnen zwemmen en al spartelend leek ik de verdrinkingsdood nabij te zijn. Bijna op de bodem voelde ik ineens een stevige greep om mijn schouder van iemand die mij weer op de kant bracht!

Ik zag nog dat degene die mij in het 3 meter bad had geduwd een flink ervan langs kreeg van de badmeester. Wie mij heeft gered, heb ik nooit geweten, maar deze bijna verdrinkingsdood heeft wel gezorgd voor levenslange waterangst!

Bart Wagenaar, Uden