’Verbod op lachgas goed begin’

Lachgas is de nieuwe uitlaatklep geworden voor veel jongeren. Een goedkoop middel, dat makkelijk te verkrijgen is. Het spul zit onder andere in ampullen voor slagroomspuiten.

Er zijn inmiddels al veel ongelukken mee gebeurd door jeugdigen, die na gebruik in de auto stapten. De landelijke overheid ziet het zorgelijk aan en bezint zich op een verkoopverbod. Net zoals er een alcoholverbod bestaat voor jongeren.

Maar ook dat is moeilijk te handhaven, want de jeugd laat zich nu eenmaal niet in een keurslijf persen en is vindingrijk genoeg om er aan te komen. En tegen de uiterst verslavende drug als ghb met hoofdbestanddelen als gootsteenontstopper en schoonmaakmiddel is ook weinig aan te richten. Die middelen zijn zo algemeen in het gebruik, dat ze ook niet te verbieden zijn.

En een beroep doen op hun gezond verstand en wijzen op gezondheidsproblemen zal weinig vruchten afwerpen. Het zal toch vooral moeten komen van het ouderlijk gezag. Met wie gaat hun kroost om en in wat voor toestand komen ze thuis. En daar schort het vaak aan. Ouders hebben nog maar weinig te zeggen over hun kinderen en het inroepen van hulp gebeurt vaak niet.

Ontspoorde jeugd, we raken er aan gewend. Blijft onverlet, dat we er alles aan moeten blijven doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het probleem ligt nu toch weer op het bordje van de overheid.

Jan Muijs, Tilburg