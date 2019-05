’Jarenlang tabaksaccijns opgehoest...’

Een lezer oppert het idee om rookverslaafden een lening te laten afsluiten net zoals bij een studiebeurs, om van hun rookverslaving af te kunnen komen. Dat is makkelijk gedacht, rokers betalen vreselijk veel accijns over ieder pakje sigaretten/shag en waar blijft dat geld?

Indien men stopt met roken levert dat op latere leeftijd toch minder zorgkosten op? En waarom worden verslaafden van (hard)drugs, alcohol en gokken wél kosteloos geholpen???

Tegenwoordig worden er door de tabaksfabrikanten zoveel verschillende stofjes toegevoegd aan de tabak dat een roker al heel snel verslaafd raakt en wat nog belangrijkers is voor de fabrikant; de roker verslaafd houden. Dit heeft effect op de hersens en op deze manier is het wel heel lastig om nog te kunnen stoppen, al maak je het nog zó duur.

Zowat iedere roker krijgt vroeg of laat spijt dat deze eraan is begonnen en willen er best vanaf maar men noemt het niet voor niets een verslaving, petje af voor degene die het toch lukt. Ik vraag mezelf af waarom men voedselfabrikanten wél kan verplichten minder suiker en minder zout in producten te stoppen maar waarom dit met tabaksfabrikanten niet lukt? Of levert het de schatkist simpelweg teveel op?

Een verslaafde roker is net zo ziek als iemand die een andere verslaving heeft (drugs, alcohol, gokken), dus help ze effectief. En dan bedoel ik niet een pakje nicotinepleisters meegeven. Geen onderscheid in welke verslaving dan ook, geen leningen afsluiten voor hulpverlening. Laat die fabrikanten maar opdraaien voor de kosten, die verdienen immers genoeg aan die troep.

P.S. Ik ben zelf een verstokte roker en heb al vele pogingen ondernomen te stoppen, maar toch altijd weer die terugval.

P. van Neck, Rotterdam