’Dierenwelzijn vies woord’

Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken, kunnen als het aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ligt, subsidie krijgen om te stoppen. Ook varkensboeren die hun bedrijf duurzaam willen vernieuwen, kunnen steun krijgen van de overheid.

De varkenshouderij in Nederland moet anders vindt de overheid, dat is natuurlijk toe te juichen want voor heel veel varkens is het leven een hel. Ik betwijfel echter of deze maatregelen ook voor de varkens zal betekenen dat hun leven beter wordt, want wat uiteindelijk overblijft zijn de mega(mega)stallen die in handen zijn van keiharde ondernemers.

Zij stapelen 25.000 varkens in één stal achter gesloten deuren, maken daarbij gebruik van de nieuwste technieken om stankoverlast te maskeren zodat wij de dieren niet meer ruiken en zien. Daarbij produceren ze in korte tijd zoveel mogelijk dieren want dat is big money en dierenwelzijn is een vies woord! Ik kan wel janken dat dit voor miljoenen varkens in Nederland de toekomst wordt.

Anneke Sasbrink, Markelo