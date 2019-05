’Popzender 3FM alleen nog online’

Mediaminister Arie Slob werkt aan nieuwe spelregels voor de publieke omroep (Tel. 25/4). Dat daarbij vooral over televisie wordt gesproken, is begrijpelijk, maar ook bij de publieke radio is nog wel wat achterstallig onderhoud.

Hilversum 3/Radio 3/(NPO)3FM, wie is er niet groot mee geworden? Maar vraag een 18-jarige anno 2019 naar zijn favoriete radiostation en hij zal je het antwoord schuldig blijven. Als er al een zender genoemd wordt, is dat zeker niet 3FM.

Het station bereikte bij de vorige week gepubliceerde meting van het Nationaal Luister Onderzoek opnieuw een bedroevend laag marktaandeel van 2,8%. Al blijven de steeds wisselende zendermanagers en presentatoren van de popzender anders beweren, 3FM heeft zich in de ether compleet overbodig gemaakt. Vrijwel alles voor jongeren speelt zich nu online af, ook een reden dat op televisie NPO 3 als jongerenzender waarschijnlijk verdwijnt.

Mijn verzoek aan de minister: als u toch bezig bent, maak dan van 3FM een onlinezender, desnoods met DAB-frequentie. Het fantastische FM-net waar 3FM nu nog over beschikt kan dan aan NPO Radio 5 worden gegeven.

Rob Wilson