Uitslag Stelling: ’Rijden in donker onveilig’

De voorstanders geloven dat het veiliger is voor automobilisten als de verlichting de hele avond en nacht aan blijft. 94% van hen denkt dat het doven van de verlichting tot meer ongelukken leidt. „Van turen in het donker word je moe en minder alert. Als je niet bekend bent op de weg rijdt het heel vervelend in het donker”, aldus een respondent. „Je gaat meer staren naar de koplampen van tegenliggers en ziet minder wat er om je heen gebeurt”, stelt een ander.

Een kwart gaat als het donker is liever niet de weg op. „Als ik vanuit Amersfoort over de A28 naar huis rijd, kom ik terecht in een volkomen zwart gat en raak ik mijn oriëntatie kwijt. Je voelt je onzeker en het voelt heel gevaarlijk. Voor mij is dat reden om ’s avonds niet meer te rijden.”

Het woord ‘nachtblindheid’ valt regelmatig in de reacties. „Het doven van de verlichting is veel te gevaarlijk voor mensen met nachtblindheid; ondanks een speciale bril zie ik het nog steeds slecht”, schrijft iemand. „Veiligheid voor alles”, vindt een ander.

Dat het vooral voor ouderen prettig is als de verlichting aanblijft, is een veel gedeelde mening. „Nederland vergrijst en vooral ouderen hebben nu eenmaal meer behoefte aan goed zicht in het donker”, meent een stellingdeelnemer. „Vooral met regenachtig weer is goede verlichting erg belangrijk. Door de regen heb je weinig zicht. Je ziet, omdat er donker is, geen streep op de weg.”

De bezuinigingsmaatregel van destijds kan bij veel voorstanders van de stelling op weinig begrip rekenen. „Een bezuiniging mag nooit ten koste gaan van de veiligheid”, stelt een deelnemer. „Dit is Nederland op zijn smalst”, betoogt een ander. „Automobilisten brengen vele miljarden op maar dan wordt er beknibbeld op de verlichting waardoor de verkeersveiligheid afneemt. Kom op zeg!”

Tegenstanders van de stelling (31%) geloven juist dat het veiliger is voor automobilisten als de snelwegverlichting gedoofd blijft. „Als de verlichting uit staat word je gedwongen om rustiger te rijden. Bovendien is het licht op sommige wegen juist irritant omdat de palen aan één zijde staan. Wat mij betreft worden alleen kruispunten en gevaarlijke bochten verlicht”, zegt er een . „Mensen gaan alleen maar harder rijden als er overal licht brandt”, denkt een ander.

„Verlichting langs snelwegen is nonsens. Iedereen rijdt dezelfde kant op en auto’s zelf hebben prima verlichting dus er is geen reden om nog eens extra verlichting aan te zetten. Dit leidt alleen maar tot verstoring van de natuur en tot energieverspilling”, wordt ook geschreven.

Die genoemde energieverspilling gaat veel stellingdeelnemers aan het hart; 82% pleit voor vervanging van de huidige lampen door ledverlichting. „Met ledlampen en zonnepanelen kun je de verlichting langs de snelwegen weer goedkoop en duurzaam laten branden”, reageert een respondent.

Ledverlichting spreek zowel voor- als tegenstanders van de stelling aan. „Zorg voor slimme ledverlichting die dimt of uitgaat als er geen verkeersactiviteit is”, wordt bijvoorbeeld als oplossing voor het probleem voorgesteld.