’Mooie woorden, weinig daden’

President Bolsonaro van Brazilië heeft het tegengaan van de illegale kap in de Amazone al eerder toegezegd, waarna hij vrolijk verder bezuinigde op het budget voor klimaat. De afwezigheid van de presidenten Xi Jinping, Poetin en Bolsanoro is sowieso een teken aan de wand. Zij nemen de klimaattop totaal niet serieus, terwijl China inmiddels verantwoordelijk is voor circa 30% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Mooie woorden, maar weinig daden. Gelukkig heeft het Westen goede intenties en staat het er op dat er actie wordt ondernomen. Maar we kunnen het niet alleen en als je dan hoort dat India pas in 2070 klimaatneutraal wil worden en Rusland in 2060, zakt de moed je toch diep in de schoenen!

Bas Overmars, Amsterdam