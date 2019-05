’En weer zijn we ernstig geschokt’

Tot op heden zien we een steeds terugkerend patroon van tbs’ers, die -eenmaal in vrijheid- opnieuw in de fout gaan. Feel-good gesprekken, goedgelovigheid en grove inschattingsfouten bij de behandelaars liggen hieraan ten grondslag.

Eén van die moordenaars was een man met het predikaat: ernstig gestoord, narcistisch, snel gekrenkt en levensgevaarlijk met drank op want dan raakt hij het spoor volledig bijster. Bij zijn proefverlof kreeg hij dan ook van zijn psychiaters de strikte instructie mee om van de drank af te blijven. Hoe naïef kun je zijn! We zien weer voor de zoveelste keer waar het toe heeft geleid.

De psychiatrie en het behandelingstraject staan weer eens volop ter discussie. En de verantwoordelijke minister kan weer opdraven om dat allemaal weer verklaarbaar te maken én maatregelen op te stellen om herhaling te voorkomen.

Maar de vraag is niet óf een tbs’er een nieuw slachtoffer gaat maken, dan wel wie dat lot zal treffen!

Jan Muijs, Tilburg