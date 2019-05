’In het oosten wonen ook mensen’

Licht op snelweg weer aan (Tel. 1/5) Ik rij heel vaak over de snelweg A28 richting Amersfoort. Na Zwolle duik je een donker gat in. Geen verlichting. Kan ook niet anders want er staan niet eens lantaarnpalen.

Levensgevaarlijk. Bij regen en/of mist en dan ook nog eens auto’s met ongelijke verlichting is het wachten op ongelukken.

Ook op de A1 vanuit Amersfoort richting Deventer is het pikdonker. Maar kom ik bij Hoevelaken en ga ik richting Amsterdam, dan staan er om de paar meter lantaarnpalen. Halveer het aantal palen hier en zet ze langs de A28 en de A1. Het lijkt net of er in het oosten van het land geen mensen wonen.

Rita Aalderink, Abcoude