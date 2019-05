’Ook uitlegkosten apotheek een ergernis’

De proteststaking van de apothekers in het Gooi verbaast me niets Al jaren is er kritiek op het beleid van deze beroepsgroep. Nu wordt het gebrek aan de juiste medicijnen de oorzaak van de onvrede genoemd. Maar dit is niet de enige ergernis.

Ook de voortdurende uitlegkosten zijn zeer frustrerend. Als je langer dan een jaar geen herhalingsrecept indient, moet je toch deze kosten, ondanks jarenlang gebruik, betalen. Ook met een overschrijding van één dag ben je de klos. Tip van de medewerker: Kom voortaan maar twee dagen eerder.

Inderdaad, de apotheek is afhankelijk van het beleid van de politiek, de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Maar ik begrijp niet, dat zij nooit in verzet zijn gekomen tegen dit beleid. Hadden zij dit wel gedaan, dan hadden zij de klant en zichzelf behoed voor deze situatie.

Joke van Leeuwen, Amersfoort