’Nederland blinkt uit in bemoeienis’

Een gedoogconstructie omarmen of dispensatie verleent de minister niet. Weer een voorbeeld om met name ouderen op te zadelen met een systeem dat slecht functioneert, ouderen veel geld kost, veel papierwerk, artsenbezoek enz. en waar zij weer de dupe van zijn.

Volgens de minister brengt een gedoogregeling verkeersveiligheidsrisico's met zich mee. Ik vraag mij af welke? Je kunt ook uitgaan van eigen verantwoordelijkheid om auto te rijden of niet op een bepaalde leeftijd, of op een moment dat je kampt met gezondheidsrisico's...

Nederland heeft regeling voor ouderen die nog gebruik willen maken van hun auto. Als Nederlander, wonende in België, heb ik geen last van dit soort oudereneisen. Gelukkig mag ik (in een normale situatie) zelf bepalen of ik mijn auto gebruik en of ik capabel ben om deze te besturen.

Ik heb zeker niet de indruk dat daardoor hier gevaarlijker is op de weg dan in Nederland.

In bemoeienis en regeltjes blijkt Nederland uit te blinken, zeker niet in de aandacht voor ouderen.

Piet Broos, Wortel (B)