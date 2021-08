Brief 3: ’Mogen we ook niet meer naar de Efteling?’

Meneer Vollenbroek eist in een kort geding geen Formule 1 in Zandvoort vanwege stikstof. Hij heeft berekend dat ook de enorme toevoer van toeschouwers schadelijk is.

Dan moet je gewoon eisen dat het circuit gesloten wordt. Er worden meer races gehouden. Heeft hij de biomassa al aangepakt? Of de zwaar gesubsidieerde windmolens? Of het van het gas afgaan, waar Duitsland gesubsidieerd toe overgaat en dat nu plots groen wordt genoemd door Brussel?

Wat is het volgende project van Vollenbroek, dat het verboden moet worden om met mooi weer met je kinderen naar zee te gaan vanwege stikstof? Of naar de Efteling?

H. Deugd

