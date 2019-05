’Huurder extra de klos met verhoging’

In de jaren 2013 tot en met 2015 werden de huren van gepensioneerden met een inkomen dat boven een bepaald bedrag uitkwam, extra verhoogd om scheefwonen te bestrijden. Hierbij werd geen rekening gehouden met, tijdelijke, extra inkomsten of lijfrente. In 2016 ontdekte de politiek ineens, dat mensen boven de AOW-leeftijd geen hypotheek meer konden krijgen en werd de maatregel ingetrokken, maar zonder herberekening van de huur.

Gevolg is dat ik per 1 juli 2019 €29 per maand extra huur kwijt ben, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daar komt dan nog bij de ’strafbetaling’ op gas, energiebelasting, om zo eigenaren te stimuleren hun woning te isoleren en van het gas af te gaan. Hartstikke leuk, maar huurders van beleggingsmaatschappijen zijn daarbij de klos.

In mijn geval doet de eigenaar alleen het hoogst noodzakelijke. Gevolg is dat je als huurder geen enkele grip op de besparingen hebt. Zelf isoleren wordt niet terugverdiend of ik moet ten minste 107 worden.

A. Nieuwstad