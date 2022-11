’Laf om weg te lopen van je misdragingen’

Er komen veel, heel veel berichten los over het tirannieke gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Medewerkers werden uitgescholden, tot in de ziel vernederd, en dat en plein public. Een eerste reactie van Van Nieuwkerk getuigde van weinig empathy, laat staan spijt. Na aandringen van BnnVara stuurde hij een tweede, iets minder onempatische, maar nog steeds niet spijtvolle reactie. Nu de tsunami aan reacties te groot wordt, verbreekt Van Nieuwkerk in een keer de banden met BnnVara. Hoe laf, om weg te lopen voor je misdragingen, ipv bv je slachtoffers face to face te ontmoeten.

W. Praal, Capelle aan den IJssel