De Kwestie: ’Voorrang statushouders op huurwoning?’

Premium Financieel

Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen: ’Arbeidsmigrant keihard nodig’

Er is gebrek aan politiek leiderschap in de discussie over meer arbeidsmigranten. Dat vindt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het kabinet moet volgens haar beter uitleggen dat Nederland niet zonder vakkrachten van buiten Europa kan. En dat geldt ook voor ondernemers. „We ...