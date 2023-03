Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Er is een ufo geland in de kwetsbare natuur bij boer Edward

Door Marianne Zwagerman

Lafjes haalde ik mijn tweet weg nog voordat ik hem postte. Want je wilt geen complotdenker zijn en al helemaal niet zo gezien worden. Dus beperkte ik mij tot een gemakzuchtige retweet zonder commentaar. Terwijl mijn wenkbrauwen direct omhoogschoten toen ik die vreemde brief van EU-bobo Virginijus Sinkevičius voorbij zag komen in een tweet van Agractie-voorman Bart Kemp. Huh, dacht ik, die brieven zijn toch altijd in het Engels? Wat een vreemde ambtelijke Nederlandse taal.