Uitslag Stelling: Begrip voor Berend Botje

Opvangorganisatie Berend Botje in Zwaag (NH) neemt het voortouw en zal vanaf 1 juli geen kinderen meer opvangen die niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Maar liefst 84 procent van de deelnemers steunt het besluit en vindt het moedig om vooruit te lopen op een eventuele wet die dit weigerbeleid toestaat.

Andere kinderdagverblijven zouden dit ook moeten doen. „Berend Botje heeft een prima stap gezet. Veel kinderen zijn nog te jong voor vaccinaties en lopen een groter risico om besmet te raken. Ik hoop dat velen dit voorbeeld volgen.”

In Nederland mogen opvangorganisaties geen vaccinatiebewijs vragen bij de aanmelding van een kind. Volgens veel deelnemers moet dit veranderen. „Niet gevaccineerde kinderen vormen een gevaar voor baby’s. Honden zonder vaccinaties worden ook niet toegelaten in een pension. Daar wordt bewijs gevraagd, dus die zijn op dat gebied nu beter beschermd dan kinderen.”

Bijna driekwart van de stemmers pleit ervoor de basisvaccinaties (DKTP en BMR) landelijk te verplichten. „Hoewel ik een groot voorvechter ben van zelfbeschikking over je eigen lichaam, vind ik dat dit recht vervalt als je hiermee andere mensen in gevaar brengt”, zegt een voorstander. Iemand anders reageert: „We zijn toch ook verplicht om veiligheidsgordels om te doen en helmen te dragen omdat het veiliger is? Er moet geen keuzevrijheid zijn indien dit de veiligheid in gevaar brengt, klaar.”

Ongeveer een kwart is het hiermee oneens. Volgens deze groep moeten ouders zelf kunnen bepalen of ze hun kinderen vaccineren. „Het lichaam is eigendom van de mens, hier moet de overheid geen zeggenschap over hebben.” Dit heeft wel consequenties, vinden sommigen. „Het is je eigen keuze als je je kind niet laat inenten, maar zorg er dan ook zelf voor en breng het niet naar de opvang waar het andere kindjes in gevaar brengt.”

Een tegenstander ziet het anders: „Als je niet wil dat je kinderen in contact komen met ongevaccineerde kinderen moet je ze niet naar de opvang brengen, maar thuis en vooral binnen houden. Het is ieders vrije keuze om al dan niet te vaccineren, en ieders vrije keuze om zelf voor zijn kinderen te zorgen of om dat anderen te laten doen.”

Volgens de Geschillencommissie Kinderopvang mogen kinderdagverblijven niet discrimineren in hun aannamebeleid. Slechts 12 procent vindt het weigeren van ongevaccineerde kinderen discriminerend. Een even kleine groep staat hoe dan ook kritisch tegenover het rijksvaccinatieprogramma. „Vaccinaties hebben een beperkte effectiviteit. Na 8 tot 10 jaar zijn ze uitgewerkt. Volwassenen kunnen dus ook dragers zijn.” Voor deze deelnemers gaat weigering op de kinderopvang niet ver genoeg. „Wellicht ook op scholen en in bijvoorbeeld ziekenhuizen.” Een andere respondent licht toe: „Voor baby’s onder de 14 maanden die nog te jong zijn voor het BMR-vaccin, maar ook voor zieke, oudere kinderen met een verzwakt immuunsysteem, kan een ongevaccineerd kind levensgevaarlijk zijn.”