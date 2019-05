’Iedereen verdient een tweede kans’

Daar hoor je niemand over, terwijl zij toch ook een tweede kans hebben gekregen. En op die tweede kans heeft iedereen recht, ook een tbs’er want het alternatief is levenslang opsluiten. En van dat prijskaartje wordt niemand blij. Daarom heiligt wat mij betreft het doel de middelen.

Want op een enkele uitzondering na zijn er genoeg tbs’ers die het prima doen na hun terugkeer in de maatschappij. Al blijft het natuurlijk afschuwelijk dat na Anne Faber er nu weer een man van 72 jaar uit Lelystad waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van twee tbs’ers.

Marianne Steenbergen, Deventer