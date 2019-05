’Amsterdam vrij van toerisme vanaf 2030’

Maar Amsterdam leeft van de toeristen en die moeten eten, drinken, slapen, boodschappen doen en geld binnen brengen voor Amsterdam. En al deze winkels en horecagelegenheden, waar Amsterdam van leeft, moeten wel bevoorraad worden met eten, drinken en andere goederen. Gaan nu Dijksma en Halsema dit dan dagelijks doen met een bakfiets vanaf, zeg maar, het westelijk haven gebied?

Ik heb nog geen elektrische vrachtwagens gezien. Maar ja, je weet het niet. Wederom blijkt dat hierin alle realiteitszin uit het oog is verloren en zoals zo vaak, niet is nagedacht over de kosten en gevolgen. Amsterdam zal op deze manier opdrogen en geen toerist zal de stad nog bezoeken. Zou dat de achterliggende gedachte zijn?

En dan maar weer Den Haag (lees: de rest van Nederland) om geld vragen, want Amsterdam komt dan in geldnood en kan het niet zijn eigen broek meer ophouden omdat er geen inkomsten meer zijn.

S. Schroder, Breda