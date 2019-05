’Rendementsbelasting is pure diefstal’

De overheid heeft in Brussel geregeld dat de te ontvangen rente bijna nihil is. Mijn bank geeft nog 0,05 % voor een jaar. En toch moet ik over mijn spaargeld 4% rendementsbelasting betalen.

Ik vind dit dus pure diefstal, maar de overheid doet hier niets aan, te moeilijk, vindt men. Wie staat er dan wel op om hier iets aan te doen?

H. Cremer, Coevorden