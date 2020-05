Uitslag Stelling: Twijfels 5G serieus nemen

Minder dan een derde van de respondenten verwacht dat de actiegroep Stop 5G die het geding had aangespannen, gelijk gaat krijgen. Vaak worden tegenstanders van 5G weggezet als gekkies. Daar is lang niet iedere stemmer het mee eens. Een aanzienlijk deel van de deelnemers vindt de protesten tegen 5G namelijk wel terecht. Een van hen snapt bijvoorbeeld wel dat buurtbewoners in verzet gaan als er een zendmast komt. „5G is niet voldoende onderzocht en mensen zouden geen proefkonijn moeten zijn.”

Zo kan een -weliswaar kleine- meerderheid begrip opbrengen voor mensen die last hebben van straling van de zendmasten met de nieuwe frequentie. Iemand die wat minder begripvol is: „Altijd als er iets nieuws komt, is daar aversie tegen. En wie het moeilijk heeft met een nieuwe techniek, gebruikt die als zondebok voor al zijn klachten.”

Een eveneens kleine meerderheid van de respondenten vindt dat degenen met klachten over 5G serieuzer genomen moeten worden. „Er zijn echt heel veel mensen die last hebben van stralingsvelden. Maar dat niet iedereen dat heeft, is geen reden om die mensen weg te zetten als idioten.”

Daarbij vrezen heel veel respondenten voor de privacy. „De burger wordt lekker gemaakt met lekker snel internet, maar overheid en bedrijfsleven krijgen steeds gedetailleerder inzicht in ons leven.” Een andere stemmer is niet zozeer bang voor zijn gezondheid maar voor ’alles wat er door de lucht wordt gestuurd’. ’Allerlei instanties voor wie het niet is bedoeld, kunnen dat onderscheppen.”

Ruim 50 procent kan zich vinden in het idee dat de overheid de effecten beter had moeten onderzoeken. Nu is de Gezondheidsraad bezig met een onderzoek. Maar of de uitkomsten hiervan nieuw licht op de zaak gaan werpen, gelooft maar een kwart van de respondenten.

Toch zouden de meeste stemmers willen dat de veiling van de frequenties van 5G onder telecomproviders wordt uitgesteld, in afwachting van nieuwe feiten. Een respondent werpt op dat het anders te laat is. „Er is echt geen weg meer terug als de frequenties al geveild zijn en de systemen geïmplementeerd.” Een andere reactie: „Dit laat zien dat de overheid en telecombedrijven gezondheid en privacy van burgers echt van onderschikt belang vinden.”

Het vertrouwen in de onderzoeksvaardigheden van actiegroepen als Stop 5G, is echter niet groot. Maar een kwart van de respondenten denkt dat de club voldoende feiten op een rijtje heeft voor het bewijzen van de schadelijkheid van 5G-straling. Wel gelooft een meerderheid dat veel Nederlanders de komst van de 5G-masten wantrouwen.

Een reactie: ,,Het anti 5G-kamp heb ik nooit kunnen betrappen op enige kennis van zaken. Ze hebben selectief gewinkeld in onderzoeksresultaten. En blijken onderzoeken niet zo gunstig voor hen uit te pakken, dan worden deze weggelaten of gebagatelliseerd. Ik heb doorgaans weinig vertrouwen in de overheid, maar ik denk dat hier wel zorgvuldig mee wordt omgegaan.”