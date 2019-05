’Gun jongeren eigen woonruimte’

We hebben het dan over ongeveer 12.000 jongeren tussen 18 en 27 jaar, die om wat voor reden dan ook, géén vaste woonplek meer hebben. Veel van deze jongeren zijn kwetsbaar, hebben een verleden in Jeugdzorg en zijn volledig op zichzelf aangewezen.

Jaarlijks zien we het aantal daklozen onder deze groepering toenemen. En daarmee ook de problemen. Het uiteindelijke doel: zorgen voor een passende woonplek, voldoende inkomen en passende begeleiding regelen. Prima natuurlijk, want wie wil dat niet en wie kan daar op tegen zijn?

Maar tegelijkertijd zitten tienduizenden stelletjes bij ouders op een zolderkamertje. Want: op een overspannen woningmarkt is het schier onmogelijk om aan een passende woning te komen en een gezin te gaan stichten.

Ook dié jongeren snakken naar woonruimte. Ik hoop dat Bolhuis zijn plannen kan waarmaken en dan niet alleen voor de dakloze jongeren. Maar ik denk eerder, dat hij de haalbaarheid van zijn plannen - alle goede intenties ten spijt - grovelijk onderschat.

De toekomst zal het uitwijzen.

Jan Muijs, Tilburg