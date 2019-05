DIT VIND IK LEUK

Vorige week was ik samen met mijn vriendin op zoek naar nieuwe schoenen. Zo kwamen wij terecht bij Nelson in Diemen. Omdat ik steunzolen draag, was het een hele uitdaging om die te vinden en te passen. Gelukkig trof ik een hele aardige behulpzame verkoopster. Dat heb ik zeer gewaardeerd. Zulke verkoopsters kom je niet vaak meer tegen.

Lida Hasper, Amsterdam

