’We zijn een land van bullebakken’

Ook onderling kunnen we het niet nalaten onze, veelal ongevraagde, mening te geven over letterlijk alles: iedereen is ineens ervaringsdeskundige. Maar de laatste jaren is dat niet meer genoeg. Wij willen onze mening opleggen! Waar vroeger een opgestoken vinger voldeed, wordt een automobilist nu net zo makkelijk naar de kant gedwongen en met desnoods fysiek geweld, duidelijk gemaakt waar hij fout zat.

In onze omgang met gezondheidszorg en semi-overheid wordt met ’nee’ absoluut geen genoegen meer genomen. Wanneer nodig dwingen we met geweld aan de balie anderen onze wil op. Van een natie van betweters zijn we een land van bullebakken geworden. Het recht van de sterkste, van de grootste schreeuwer, geldt.

Goede manieren lijken afhankelijk te zijn geworden van een goed humeur en, oh boy: wat hebben we blijkbaar veel aanleiding om voortdurend heel erg boos te zijn! Jammer, in een van de welvarendste landen ter wereld. Hieruit blijkt maar weer; geluk is niet te koop.

Ellie van Oort, Brielle