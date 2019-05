Uitslag Stelling: Uitgekeken op veelverdiener

Zelf heeft Van Nieuwkerk zich nooit uitgelaten over zijn verdiensten, maar mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA pleitte deze week voor een uitzonderingspositie voor de veelverdiener. Hox vindt het géén goed idee om Van Nieuwkerks salaris na een eventuele contractverlenging in 2020 terug te schroeven naar de 194.000 euro die presentatoren bij de NPO maximaal mogen verdienen. ’Uitzonderlijke mensen, verdienen uitzonderlijke beloningen’, is daarbij de gedachte, ook al is dat van belastinggeld. Van de deelnemers denkt 85% er anders over.

Begrip voor de hoge salarissen in omroepland (130% van de balkenendenorm) is ver te zoeken. „Niemand op tv hoeft meer te verdienen dan de premier, die enorme verantwoordelijkheden draagt”, reageert iemand. „Het landsbestuur is wel ietsje ingewikkelder dan een show presenteren”, vindt een ander. „Een veel te hoog salaris voor al dat ge-oh op tv. Iemand die naderhand de studio moet poetsen krijgt een tientje per uur, zo iemand is ook belangrijk. De verhoudingen zijn zoek.”

De publieke omroepen hangen te veel aan grote namen als Van Nieuwkerk, Jinek en Pauw, klinkt het. 77 Procent van de deelnemers zegt gewoon naar de NPO te blijven kijken als de coryfeeën omwille van het geld vertrekken. „De kwaliteit van een programma is niet alleen de verdienste van de presentator”, meent iemand. „Het zijn vaak de gasten die het programma maken”, vindt een ander. „De mensen kijken naar de NPO omdat ze de onderwerpen leuk vinden. Ze moeten die programma’s maar maken met jonge frisse talenten, daar is niks mis mee.”

„De NPO moet zelf inventief blijven in het vinden van de goede programmaformules”, benadrukt een respondent. „Geef nieuwe mensen een kans. Ik ben de huidige presentatoren wel eens zat. Een nieuwe lichting is welkom.”

„Dit is het moment om jonge talent naar voren te schuiven”, schrijft een deelnemer. „Dat zijn frisse gezichten en lang niet zo duur. Ik ben er vrij zeker van dat het zelfs meer kijkers oplevert.”

,.,Het gaat in deze hele discussie om redelijkheid”, draagt iemand aan. „Wat de heer Van Nieuwkerk presteert is níet uitzonderlijk. Zijn werk zou ook prima overgenomen kunnen worden door een ander.”

Niet iedereen is het overigens daarmee eens. „De NPO heeft een educatieve en culturele taak. Daar zijn goede mensen voor nodig; dit kan niet alleen met onervaren jonkies. Met het wegvallen van kwaliteit blijft er geen publieke omroep meer over en krijgen we nog alleen die commerciële shit te zien. Daar zit niemand op te wachten.”

„Goede programma’s verdienen goede presentatoren”, schrijft iemand. „Dat levert meer kijkers op en uiteindelijk ook meer reclamegeld en zo verdienen zij hun geld weer terug.” Tegenover Van Nieuwkerk - die DWDD niet alleen presenteert maar ook mede heeft bedacht - is deze gang van zaken ook niet eerlijk, vinden sommigen. „Maar we maken we ons druk om”, stelt iemand. „Veelverdieners dragen ook veel belasting af. Dan komt het geld vanzelf weer in schatkist terecht.”