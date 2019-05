’Oppassen dat betekenis niet verder verwatert’

Ronny Naftaniel, vicevoorzitter Centraal Joods Overleg

Wie het in Nederland heeft over oorlog, over oorlogsslachtoffers en over veiligheid, komt automatisch uit bij de Tweede Wereldoorlog. Dat is zo’n unieke gebeurtenis en bovendien zo’n groot onderwerp, dat alles er samenkomt. Laten we het tijdens de dodenherdenking bij die kern houden. Als we op die dag te veel gaan herdenken, dan verwatert de boodschap.