’Voor onze vrijheid is niet alleen tijdens WO II gevochten’

Kolonel der Jagers Ludy de Vos, directeur van het Veteraneninstituut

In Nederland hebben we het voorrecht dat we al bijna vijfenzeventig jaar in vrijheid leven. En dat is niet vanzelfsprekend. Het was mijn opa die me dat besef bijbracht. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog gevochten tegen de Duitsers. Zijn verhalen over de tijd dat Nederland bezet was, hebben diepe indruk op mij gemaakt. Het waren juist die verhalen, die er mede voor gezorgd hebben dat ik militair werd. Want het is het waard om voor onze vrijheid te vechten.