Uitslag stelling: ’We hebben elkaar nodig’

Ook ondernemers maken er op veel vlakken het beste van. Driekwart van de respondenten vond bijvoorbeeld het een mooi gebaar dat Nederland applaudisseerde voor de zorg. Zo vonden velen het ook mooi dat de kerken klokgelui lieten horen als teken van solidariteit en hoop. Zo schrijft iemand: ,,Natuurlijk is dat applaus heel opbeurend. Maar noem niet alleen de zorg. Het winkelpersoneel werkt zich ook een slag in de rondte. En vergeet de vuilnismannen niet. Alle mensen die doorwerken zijn helden.”

Of de coronacrisis de saamhorigheid onder Nederlanders gaat vergroten, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de deelnemers denkt dat dat wel gaat gebeuren. Iets meer respondenten denken van niet.

Veel ondernemers zitten in de problemen. Toch gaan de meesten niet extra bij hen kopen om ze te helpen. Slechts enkelel respondenten vinden dit een goed idee. ,,Bij de bloemenwinkel hebben we drie boeketten gekocht om hem te steunen. Die hebben we op de graven van onze ouders gelegd. En bij de schoenmaker heb ik een tas gekocht. Niet van plan, maar de oude was aan vervanging toe.” Een andere respondent merkt op: ,,Dat is goed om te doen, maar het levert wel weer extra contacten op. Dus ik ga toch naar de supermarkt.”

Creatief zijn veel ondernemers ook. Ze zetten bezorgdiensten op, of gaan - net als sportscholen - online hun diensten leveren. Daarnaast maken veel Nederlanders grappige plaatjes en filmpjes voor social media. Twee derde van de respondenten kan deze blijken van creativiteit wel waarderen.

Op allerlei manieren wordt er hulp aangeboden. En flink deel van de respondenten doet dat al. Een meerderheid van hen kan of wil dat niet geven. Overigens krijgt maar een miniem deel van de respondenten zelf hulp.

Een reactie: ,,Het klinkt misschien vreemd, maar het was een keer nodig in een maatschappij van ‘ikke, ikke, ikke’. Ik krijg hulp met de boodschappen omdat ik 75 jaar ben. Wel heb ik de doos mondkapjes die ik in huis had, afgegeven bij de huisartsenpraktijk.” Andere stemmers ervaren burenhulp juist als vanzelfsprekend in hun gemeenschap. ,,Naar elkaar omkijken en helpen, dat doen we hier al jaren.”

Na de crisis zal de waardering voor alle werkenden in de zorg omhoog zijn gegaan, zo verwacht driekwart. Toch vrezen velen dat ‘als alles weer normaal is’, de onderbetaling van deze beroepsgroep zal doorgaan. ,,Degenen die nu het zware werk doen, zijn de mensen in de slechtst betalende beroepen.”

De meesten verwachten weer niet dat de waardering voor leraren zal stijgen. Dit ondanks dat deze beroepsgroep op het moment ook alles op alles zet om kinderen thuisonderwijs te geven. Toch hier ook lichtpuntjes: ,, Deze verandering maakt het onderwijs misschien wel een stuk leuker en uitdagender, zodat onderwijzers en leerlingen er voordeel bij hebben.”

En al het optimisme ten spijt, de meesten denken niet dat Nederland sterker uit de crisis komt als die straks voorbij is.